POL-GÖ: (264/2019) Auf der B 27 zwischen Wollbrandshausen und Ebergötzen trotz Gegenverkehr überholt - Polizei sucht Geschädigten

Bundesstraße 27, zwischen den Ortschaften Wollbrandshausen und Ebergötzen Dienstag, 09. April 2019, gegen 16.05 Uhr

EBERGÖTZEN (mb) - Auf der Bundesstraße 27 zwischen Wollbrandshausen und Ebergötzen hat nach den derzeit vorliegenden Informationen am letzten Dienstagnachmittag (09.04.19) gegen 16.05 Uhr der Fahrer eines weißen Seat Leon mehrere vor ihm fahrende Fahrzeuge trotz Gegenverkehrs überholt.

Zeugenaussagen zufolge habe der Seat-Fahrer in einer langgezogenen Rechtskurve mehrere Fahrzeuge überholt, obwohl man die Gegenfahrbahn nicht habe einsehen können. Ein in diesem Moment aus Richtung Göttingen entgegenkommender Pkw musste in den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei dem Pkw soll es sich vermutlich um einen schwarzen Mercedes mit Göttinger Zulassung (GÖ) handeln. Der Mercedes soll bei dem Ausweichmanöver auch leicht ins Schleudern gekommen sein.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs. Hierzu sind die Beamten auf der Suche nach dem Mercedes-Fahrer, welcher in den Grünstreifen ausweichen musste und somit bei dem Überholvorgang vermutlich unmittelbar gefährdet wurde.

Der Fahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05507/885 bei der Polizei in Ebergötzen zu melden.

