POL-PDKL: Aufgebrochene Zigarettenautomaten aufgefunden - Tatorte gesucht

Oberndorf (Donnersbergkreis) (ots)

Am Sonntagabend wurden in der Nähe eines Windparks in der Gemarkung Oberndorf von einem Radfahrer zwei aufgebrochene Zigarettenautomaten aufgefunden. Die beiden Automaten wurden mit brachialer Gewalt aufgebrochen. Die Tatorte, wo die Zigarettenautomaten entwendet wurden, sind derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu den Tatorten sowie zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



