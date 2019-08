Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Saarburg (ots)

Am Donnerstag, dem 08.08.2019, in der Zeit zwischen 10:15 und 13:00 Uhr, kam es in Saarburg, in der Graf-Siegfried-Straße, kurz vor dem Kreisverkehrsplatz am Altstadttunnel zu einem leichten Verkehrsunfall, wobei sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der oder die Fahrer-/in eines bisher unbekannten Pkw stieß vermutlich beim Rückwärtseinparken mit seiner Heckpartie gegen die Front eines auf dem Stellplatz dahinter geparkten, schwarzen Pkw, BMW, 3er Cabriolet mit luxemburgischem Kennzeichen. Dieser wurde hierbei leicht beschädigt.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter Tel. 06581/9155-0 bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, dass das bloße Hinterlegen eines Zettels mit Namen und Telefonnummer nicht ausreicht, sondern weiterhin den Tatbestand eines Unerlaubten Entfernens vom Unfallort erfüllt.

