Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrzeuge in Morscheid und Waldrach mutwillig beschädigt

Morscheid (ots)

Unbekannte beschädigten in der Nacht zum Freitag, 09.08.2019 mehrere Fahrzeuge in Morscheid und Waldrach. Auf der gesamten Fahrerseite eines grauen Mitsubishis in der Hauptstraße in Morscheid, wurden mit einem spitzen Gegenstand Smileys und obszöne Symbole eingeritzt. Weiter wurde am Schloss Marienlay in Morscheid ein amtliches Kennzeichen von einem schwarzen Audi gestohlen. In Waldrach im Morscheider Weg wurde auf einem orangenen Ford mittels spitzem Gegenstand ein Kreis auf die Motorhaube geritzt, sowie der linke Außenspiegel abgetreten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 9.000 EUR. Da es sich bei dem Morscheider Weg in Waldrach um die Zufahrt Richtung Morscheid handelt, ist davon auszugehen, dass die Taten im Zusammenhang stehen. Weitere Geschädigte, sowie Zeugen, die Angaben zu auffälligen Personen- oder Personengruppen in der Nacht zum 09.08.2019, auf der Strecke zwischen Morscheid und Waldrach machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich unter 06502-91570 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Michael Teusch, POK

Telefon: 06502-91570

Email: pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pischweich





