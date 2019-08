Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vandalismus an der Grundschule Schweich

Schweich (ots)

Zum wiederholten Mal kam es zu einer Sachbeschädigung an der Grundschule am Bodenländchen in Schweich. Diesmal haben bisher unbekannte Täter in der Zeit vom 31.07.2019,17:00 Uhr bis 01.08.2019, 08:30 Uhr, eine Fensterscheibe der Pausenhalle beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800 EUR. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Schweich, Tel. 06502-9157-0, mail: pischweich@polizei.rlp.de, zu wenden.

