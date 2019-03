Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Unbekannte brechen in Werkstatt ein

Trier (ots)

Bei einem Einbruch in eine Autowerkstatt in der Ruwerer Straße haben Unbekannte Werkzeuge, Autofelgen, einen Fernseher und Bargeld entwendet. Nach den bisherigen Ermittlungen hebelten der oder die Täter zwischen Freitag, 15. März, 18 Uhr und Samstagmorgen, 16. März, ein Fenster zu einem Büroraum des Gebäudes auf und gelangten so auch in die Werkstatt. Offenbar öffneten sie das Rolltor zur Werkstatt und transportierten auf diese Weise das Diebesgut ab. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Schweich, Telefon 06502/91570

