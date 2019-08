Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Motorradfahrer mit Flasche beworfen und getreten - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Am Mittwochabend, gegen 23:45 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet mit seinem Leichtkraftrad die Domänenstraße. In Höhe der Sparkassenfiliale sprang ihm ein unbekannter Mann vor das Zweirad und wollte ihn zum Anhalten bewegen. Hierbei stellte er sich mitten auf die Fahrbahn. Als der Motorradfahrer versuchte, mit geringer Geschwindigkeit an dem Mann vorbeizufahren, warf dieser eine Bierflasche und eine Radkappe gegen ihn. Der Fahrer blieb unverletzt, jedoch entstand Sachschaden am Fahrzeug. Der junge Mann hielt an und wollte den Flaschenwerfer auf sein Verhalten hin ansprechen, worauf dieser entgegnete, dass er mitfahren wollte. Als dies abgelehnt wurde, trat der Mann ihm gegen die Beine. Anschließend entfernte sich der Täter fußläufig in Richtung Hauptbahnhof. Der Mann befand sich offensichtlich in einer Gruppe von insgesamt drei Männern. Ein zweiter Mann entfernte sich ebenfalls in Richtung Hauptbahnhof, der dritte verschwand in einem nahegelegenen Hausflur. Personenbeschreibung des Flaschenwerfers: männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 175cm groß, kurze Haare, bekleidet mit dunklem T-Shirt und dunkler langer Hose. Ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651/9779-3200 zu melden.

