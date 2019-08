Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizei sucht Zeugin aus dem Raum Idar-Oberstein zu Radunfall mit Schwerverletztem im Bereich Wittlich

Idar-Oberstein (ots)

Bereits am Montag, dem 22. Juli 2019, kam es zwischen 14:00 Uhr und 14:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Radweg zwischen Wittlich und Plein im Grünewaldtunnel. Eine ca. 20-köpfige Radfahrergruppe kam aus Richtung Plein. Der Gruppe sollen 2 Radfahrerinnen entgegengekommen sein. Im Tunnel kam es zum Sturz des Schlussfahrers der Gruppe. Die beiden entgegenkommenden Damen stehen möglicherweise mit dem Unfallgeschehen in Verbindung und sollen sich nach dem Unfall um den gestürzten Radfahrer gekümmert haben. Aufgrund eines vorübergehenden Gedächtnisverlusts des gestürzten Mannes konnte der Hinweis auf die beiden Frauen erst mit Verspätung erlangt werden. Der Radfahrer wurde seinerzeit schwerverletzt und stationär im Wittlicher Krankenhaus aufgenommen. Es werden nun die beiden Radfahrerinnen gesucht oder mögliche Zeugen, die Hinweise zu den beiden Frauen geben können. Nach Hinweis eines Ersthelfers könnte eine Frau, welche seinerzeit an der Unfallstelle allein mit dem Rad unterwegs gewesen war, ebenfalls Angaben zum Unfallgeschehen machen. Sie leistete ebenfalls vor Ort Erste Hilfe und hatte angegeben, aus dem Raum Idar-Oberstein zu stammen und an der Mosel ihren Urlaub zu verbringen. Diese Ersthelferin wird dringend gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 06571/926-0 mit der Polizei in Wittlich in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571/926-0

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell