Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Nagold-Hochdorf- Handtasche aus Auto gestohlen

Nagold (ots)

Unbekannte entwendeten am Dienstag im Zeitraum von 12.45 Uhr bis 14 Uhr aus einem auf dem Parkplatz des Friedhofs in der Tübinger Straße abgestellten Fahrzeugs eine Handtasche. Da keine Aufbruchspuren zu erkennen waren, und der Fahrzeugschlüssel der Halterin nicht mehr funktionierte, ist nicht auszuschließen, dass das Auto mittels "Code Grabbing" geöffnet wurde. Eine Zeugin bemerkte in der Nähe einen Mann mit einem Mittelklassewagen mit ausländischem Kennzeichen. Ob ein Zusammenhang mit der Tat besteht, ist unklar. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Haiterbach, Telefon 07456 285, zu melden.

Bei dem sogenannten "Code Grabber" handelt es sich um ein Gerät, das wie eine anlernbare Fernbedienung funktioniert. Es fängt das Signal der regulären Funkfernbedienung auf und speichert es. Beide Fernbedienungen kommunizieren miteinander und legen einen neuen Öffnungscode fest. Der "Code Grabber" ist lediglich zum Öffnen und Schließen eines Fahrzeugs geeignet, ein Starten des Motors ist nicht möglich.

