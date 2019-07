Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA, Enzkreis) Karlsruhe, Heimsheim - Bürger melden Anrufe von falschen Polizeibeamten

Karlsruhe / Heimsheim (ots)

Am Dienstag, zwischen 12:00 und 13:00 Uhr, kam es in Karlsruhe-Rüppurr und in Heimsheim zu mehreren Anrufen mit der sogenannten Betrugsmasche "falscher Polizeibeamter". Da alle Betroffenen die Masche durchschauten, ist nach aktuellem Stand kein Schaden entstanden.

Die Anrufe hatten gemeinsam, dass sich ein Mann meldete, welcher vorgab von der Polizei zu sein. Angeblich kam es aktuell zu einem Raub, bei welchem zwei Täter festgenommen wurden. Der Trickbetrüger erklärte weiter, dass noch ein Täter flüchtig sei. Auf Unterlagen der beiden festgenommenen Tätern sei jeweils die Anschrift der jeweils am Telefon befindlichen Person gestanden.

Nahezu alle Betroffenen beendeten das Telefongespräch zu diesem Zeitpunkt, so dass es zu keiner Forderung von Geld oder Wertgegenständen kam.

Sollte es im Rahmen der Anrufe Geschädigte geben, werden diese gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

