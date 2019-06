Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Eine unbekannte Fahrzeugführerin beschädigte am 25.06.2019 gegen 11:20 Uhr in der Wallstraße beim rückwärtigen Ausparken von der gegenüberliegenden Seite einen schwarzen Mitsubishi-Colt, der im Parkbereich vor dem Parkhaus ordnungsgemäß abgestellt war. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich um einen blauen Kombi mit PS-Kennzeichen (Näheres nicht bekannt), der laut Zeugenaussage von einer Frau gesteuert wurde. Im Fond des Kombi habe ein Kleinkind gesessen. Die Verursacherin entfernte sich nach dem Anstoß unerlaubt von der Unfallstelle, obwohl sie an der Beifahrertür des Mitsubishi einen Schaden von ca. 1.000 EUR verursacht hatte.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht weitere Zeugen der Verkehrsunfallflucht, die insbesondere Angaben zum Kennzeichen des geflüchteten Pkw-Kombi machen können.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell