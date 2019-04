Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trunkenheitsfahrt nach Rettungseinsatz

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Montagmorgen bemerkte eine Rettungswagenbesatzung auf dem Weg in die BG-Unfallklinik, dass augenscheinlich Angehörige einer sich an Bord befindlichen Patientin dem Rettungswagen mit einem Fahrzeug folgten. Da jedoch alle, sich am Einsatzort befindlichen, Angehörigen der Patientin augenscheinlich deutlich alkoholisiert waren, ergab sich der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Über die Rettungswagenbesatzung wurde die Polizeiinspektion 2 informiert. Noch vor Erreichen der BG-Unfallklinik konnte das betreffende Fahrzeug durch Polizeibeamte in der Ludwig-Guttmann-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Feststellungen vor Ort ergaben, dass beide Fahrzeuginsassen deutlich alkoholisiert waren. Ein Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,19 Promille. Der beschuldigte 29-jährige Ludwigshafener wurde auf die Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen.

