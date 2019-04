Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Kiosk

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, den 18.04.2019 und Sonntag, 21.04.2019 wurde in einen Kiosk in der Berufsbildenden Schule Technik in der Franz-Zang-Straße in Ludwigshafen eingebrochen. Durch den oder die unbekannten Täter wurde ein Gitter aufgehebelt und die dahinter befindliche Fensterscheibe durchschlagen. Es wurden unter anderem mehrere Taschenrechner entwendet.

