Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung durch brennende Mülltonne

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, den 21.04.2019 wurde gegen 03:45 Uhr in der Niederfeldstraße (in Höhe der Bushaltestelle Niederfeld) in Ludwigshafen eine brennende Mülltonne auf der Fahrbahn gemeldet. In der Mülltonne wurde augenscheinlich Papier in Brand gesetzt. Nachdem der Brand durch die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen gelöscht wurde, konnte festgestellt werden, dass durch den Brand auch der Asphalt beschädigt wurde.

