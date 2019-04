Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Alkoholisierte Frau verursacht Unfall in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagabend kam eine 83-jährige Pkw-Fahrerin auf der Straße Hoher Weg in Ludwigshafen-Rheingönheim von der Fahrbahn ab, fuhr frontal auf eine Verkehrsinsel auf und beschädigte hierbei ein Verkehrsschild. Ein anschließend bei der Fahrerin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Am Unfallfahrzeug und am Verkehrsschild entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

