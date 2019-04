Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Diebstahl mehrerer Kfz-Kennzeichen - Die Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stahlen unbekannte Täter an mindestens vier PKW die hinteren Kennzeichen. Die Taten ereigneten sich jeweils in der Zeit von 21:00 Uhr bis 07:00 Uhr im Stadtteil Mitte. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

