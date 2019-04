Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Schule

Ludwigshafen (ots)

Am 17.04.2019 gegen 21:45 Uhr wurde der Polizei ein Einbruchalarm in der Bliesschule in der Krummlachstraße mitgeteilt. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, waren die unbekannten Täter nicht mehr vor Ort. Sie hatten im Bereich des Foyers eine Fensterscheibe eingeworfen. Gestohlen wurde nichts. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

