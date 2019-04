Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Kurzschluss eines Fernsehgerätes - Bewohner kamen mit dem Schrecken davon

Bonn (ots)

Bonn- Castell, Am Jesuitenhof, Montag,15.04.2019, 18:54 Uhr Am frühen Montagabend erreichte die Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst über Notruf die Meldung über ein Brandereignis- Am Jesuitenhof, im Stadtteil Bonn- Castell. Nach ersten Angaben des Anrufers brenne es im siebten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses nach einem Kurzschluss des Fernsehgerätes.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte vor Ort teilten die Bewohner der Wohnung im siebten Obergeschoss mit, dass sie bereits das Elektrogerät stromlos und anschließend auf den angrenzenden Balkon verbracht und dort selbst abgelöscht hätten. Beide Personen wurden vom städtischen Rettungsdienst in Augenschein genommen, wobei eine Person zur weiteren ambulanten Abklärung auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Nach der Kontrolle der Wohnung mussten weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr nicht mehr durchgeführt werden.

Während des abschließenden Rückbaus der in Bereitstellung gebrachten Gerätschaften an der Einsatzstelle mussten zwei freie Einsatzfahrzeuge bereits den nächsten Einsatzauftrag im Bonner Zentrum- Brüdergasse übernehmen.

Dort hat es nach ersten Angaben zur Folge in einem Müllraum geschmort. Bei Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass der mittlerweile verlöschte Mülleimer, die angeschlossenen verwinkelten Kellerräume nahezu komplett verraucht hatte. Insgesamt mussten seitens der Feuerwehr drei Belüftungsgeräte in den Einsatz gebracht werden, um die Räumlichkeiten im Keller, rauchfrei zu blasen.

Im Einsatz waren 26 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 2 der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie des Führungsdienstes. Die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

