Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Aufmerksame Nachbarn rufen die Feuerwehr, Rauchentwicklung durch angebranntes Essen

Bonn (ots)

Bonn-Gronau, Johannes-Henry-Str.; 10.04.2019 18:13 Uhr

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden am Abend durch aufmerksame Nachbarn in die Gronau gerufen. Auf der Rückseite eines Mehrparteienhauses drang Rauch aus einem Fenster, die Anrufer vermuteten noch eine Person in der Wohnung.

Die Feuerwehr bereitete aufgrund fehlender Zugänglichkeit zum Gebäude Angriffswege über die Eingangstür und über die Drehleiter ins Brandgeschoss vor. Kurz vor dem gewaltsamen Eindringen in die Wohnung öffnete der Wohnungsmieter die Türe, er hatte einen brennenden Kochtopf eigenhändig gelöscht. Durch einen Trupp der Feuerwehr wurde der Löscherfolg unter Atemschutz kontrolliert und die Wohnung mittels Hochleistungslüfter entraucht. Der Bewohner wurde vom Rettungsdienst in Augenschein genommen, musste aber nicht ins Krankenhaus.

Im Einsatz waren rund 30 Einsatzkräfte von den Feuerwachen 1 und 3 sowie von der Löscheinheit Kessenich der Freiwilligen Feuerwehr.

