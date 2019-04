Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Ereignisreicher Abend für Feuerwehr und Rettungsdienst

Bonn (ots)

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden am Abend zu einem Wohnungsbrand in Bonn Auerberg gerufen. Es brannte in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Einsatzkräfte der Feuerwache 1 sowie der Löscheinheit Rheindorf konnten eine Person aus der Wohnung an den Rettungsdienst übergeben. Der Eigentliche Brand wurde anschließend schnell gelöscht. Nachdem die Wohnung mit einem Belüftungsgerät entraucht wurde, konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden. Für einen Teil der Einsatzkräfte ging es sofort weiter nach Bonn Oberkassel. Hier brannte es in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Auch hier konnte der Bewohner dem Rettungsdienst zur Behandlung übergeben werden. Der Brand wurde ebenfalls schnell lokalisiert und gelöscht. Nachdem auch hier die Wohnung entraucht wurde konnten die Kräfte der Löscheinheit Oberkassel sowie der Feuerwache 2 den Einsatz beenden.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Führungsdienst

Lars Eschmann

Telefon: +49 228 7170

www.bonn.de/@feuerwehr-und-rettungsdienst

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell