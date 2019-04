Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz

Bonn (ots)

Bonn- Innenstadt, Adenauerallee, 07.04.2019, 13:54 Uhr. Am frühen Nachmittag rückten die Kräfte der Feuerwehr Bonn zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in die Adenauerallee aus. Anwohner wurden durch Brandgeruch und einen ausgelösten Rauchmelder darauf aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Die Adenauerallee war zu diesem Zeitpunkt für den laufenden Bonn- Marathon gesperrt. Ein Löschfahrzeug, welches für den Marathon in der Nähe zur Einsatzstelle bereitstand, konnte bereits nach kürzester Zeit einen Trupp mit Atemschutz zur Menschenrettung vorschicken. Schnell stellte sich heraus, dass die Ursache für den Einsatz angebranntes Essen auf dem Herd war und der betroffene Mieter bereits vor Eintreffen der Feuerwehr die Wohnung verlassen hatte. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf das Querlüften der Wohnung und dem Treppenraum. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwache 1 und 3, sowie die Einheiten aus Dottendorf , Buschdorf und der Führungsdienst. Während des Bonn- Marathons standen an verschiedenen Punkten Löschfahrzeuge und Rettungsdienstfahrzeuge bereit, um im Veranstaltungsbereich trotz Straßensperrungen und erhöhten Besucheraufkommen Einsatzstellen schnell zu erreichen.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Eric Lambertz

Telefon: 0228 7170

www.bonn.de/@feuerwehr-und-rettungsdienst

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell