Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Falsche Polizeibeamte

Ludwigshafen (ots)

In den Abendstunden des 17.04.2019 kam es in Ludwigshafen zu sieben betrügerischen Anrufen. Unbekannte Täter gaben sich am Telefon als Polizisten aus und forderten die Angerufenen mit unterschiedlichen Darstellungen zu Geldzahlungen auf. Trotz des professionellen Auftretens der Betrüger konnten die Betrugsversuche als solche erkannt werden, sodass niemand zu Schaden kam. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, empfiehlt die Polizei: 1. Lassen Sie sich den Namen nennen, legen Sie auf, verständigen sie ihre örtliche Polizeidienststelle ( Rufnummer 110 ) und schildern Sie den Sachverhalt. 2. Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. 3. Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. 4. Die Polizei wird Sie niemals am Telefon auffordern, Auskünfte über ihre Vermögensverhältnisse oder die Aufbewahrung von Wertsachen zu geben. 5. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. 6. Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

