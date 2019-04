Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Verdacht des Handels mit Betäubungsmittel

Ludwigshafen (ots)

Am späten Freitagnachmittag wurde ein 27-jähriger Mann in der Ludwigshafener Innenstadt durch Zivilkräfte der Polizeiinspektion einer Personenkontrolle unterzogen. Aufmerksam wurden die Polizisten auf den Mann, da es in seiner Nähe nach Marihuana roch. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Tasche konnten knapp 95 g Haschisch aufgefunden werden. Aufgrund der aufgefunden Menge und weiterer Indizien ergab sich der Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln. Der Mann versuchte noch, von der Kontrolle wegzurennen, konnte aber nach kurzer Flucht zu Fuß gestellt und festgenommen werden. Er wurde vorläufig festgenommen und wird am Samstag dem Haftrichter vorgeführt.

