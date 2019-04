Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen-Mundenheim: Gartenhäuser aufgebrochen

Ludwigshafen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 21.04.2019, zwischen 04:00Uhr und 06:00Uhr Uhr, wurden in der Kleingartenanlage "Große Blies" insgesamt sieben Gartenlauben sowie die Vereinsgaststätte angegangen. Unbekannte Täter gelangten in die Lauben, indem sie mit Steinen die Fenster einwarfen. Vermutlich nahmen die Täter hauptsächlich Lebensmittel und Bargeld an sich. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 / 963-2122 in Verbindung zu setzen.

