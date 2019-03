Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen gesucht - Fahrradfahrer angefahren

Ludwigshafen (ots)

Ein bislang unbekannter Mercedesfahrer fuhr am 18.03.2019 gegen 13 Uhr auf der Saarlandstraße in Richtung Innenstadt und missachtete an der Kreuzung Von-Weber-Straße die Vorfahrt eines 74-Jährigen Fahrradfahrers. Mit der rechten Heckseite seines Autos kollidierte er mit dem Vorderrad des Fahrrads, sodass der 74-Jährige stürzte. Zeugen beobachteten, wie der Mercedesfahrer kurz bremste, dann aber unvermittelt Gas gab und sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Böcklinstraße entfernte. Bei dem Auto soll es sich um einen weißen Mercedes Benz, vermutlich Limousine, gehandelt haben. Der 74-Jährige wurde vor Ort durch Rettungssanitäter untersucht, war jedoch glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte seine Fahrt im Anschluss fortsetzen.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

