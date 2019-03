Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raub auf Spielothek

Ludwigshafen (ots)

Ein Unbekannter betrat am Freitag (15.03.2019), gegen 23.30 Uhr eine Spielothek in der Rohrlachstraße. Unter Vorhalt eines Messers forderte der Täter Bargeld von einem Angestellten. Hierbei händigte der 52-Jährige Bargeld von mehreren hundert Euro aus. Der Täter schlug daraufhin dem Angestellten mit der Faust ins Gesicht und forderte noch mehr Bargeld. Hierbei entstand ein Gerangel zwischen Täter und dem 52-Jährigen. Der Täter riss sich schließlich los und ergriff zu Fuß mit der Beute die Flucht. Der Angestellte erlitt Prellungen im Gesicht sowie leichte Schnittverletzungen an der Hand. Der Unbekannte war zirka 1,80m groß, zwischen 25 und 30 Jahre alt und sprach Deutsch mit einem ausländischen Akzent. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

