Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ludwigshafen (ots)

Am Montag, den 22.04.2019 wurde gegen 00:45 Uhr durch eine Funkstreife in der Maudacher Straße ein Kleinkraftrad ohne Licht festgestellt. Das Kleinkraftrad, welches mit zwei Personen besetzt war, wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 21-jährige Fahrer aus Ludwigshafen gab an eine spanische Fahrerlaubnis zu besitzen, welche er verloren habe. Der Fahrer gab weiter an, dass er die Fahrerlaubnis vor ca. eineinhalb Jahren erworben habe. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Fahrer seinen ordentlichen Wohnsitz jedoch in Deutschland. Es ergab sich daher der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Da bei dem Kleinkraftrad erhebliche Mängel festgestellt wurden, wurde dieses sichergestellt.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

