POL-PDPS: Verkehrsunfall

Zweibrücken (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 24.06.2019 gegen 19:00 Uhr in der Landauer Straße wurden die beiden Unfallbeteiligten, eine 26-jährige Pkw-Fahrerin und ein 77-jähriger Pkw-Fahrer, nach ersten Feststellungen leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt ca. 13.000 EUR. Die beiden total beschädigten Wagen mussten abgeschleppt werden.

Unfallhergang: Beim Einfahren in den fließenden Verkehr (in Richtung Stadtmitte) aus einer Grundstückseinfahrt am südlichen Straßenrand kollidiert die 26-Jährige mit dem Fahrzeug des 77-Jährigen, der bevorrechtigt die Landauer Straße aus Richtung Stadtmitte kommend befährt.

