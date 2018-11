POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht ***Zeugen gesucht***

1 weiterer Medieninhalt

Niederneisen (ots) - Im Zeitraum vom 12.11.2018, 11:00 Uhr, bis 13.11.2018, 14:00 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 54 kurz vor dem Ortseingang von Niederneisen aus Hahnstätten kommend eine Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrer muss aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein und hat dabei zwei Leitpfosten sowie einen der am Fahrbahnrand stehenden Bäume touchiert. An den Pfosten sowie dem Baum entstand Sachschaden. Aufgrund der Spurenlage dürfte es sich um ein schwarzes Fahrzeug der Marke Toyota handeln. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall bzw. einem in Betracht kommenden Fahrzeug.

