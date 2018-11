POL-PDMT: Diebstahl aus Wohnung ***Zeugen gesucht***

Heistenbach (ots) - Am 14.11.2018, in der Zeit zwischen 19:15 und 19:20 Uhr, ereignete sich in der Unterdorfstraße in Heistenbach (Höhe Gaststätte Unkelbach) ein Diebstahl aus einer Wohnung. Zum Tatzeitpunkt waren Handwerker im Tatobjekt, weshalb sowohl die Haus-, als auch die Wohnungstür offen standen. Der bislang unbekannte Täter nutzte einen unbeobachteten Moment, in dem sich niemand im Hausflur oder der Wohnung aufhielt, betrat das Haus und entwendete Bargeld im dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu auffälligen Personen, die sich zu genannter Uhrzeit in Tatortnähe aufhielten.

