Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Rollstuhlfahrer angefahren

Erwitte (ots)

Ein 37-jähriger Autofahrer aus Erwitte übersah gestern, gegen 19.05 Uhr, beim Ausparken auf einem Supermarktparkplatz am Wemberweg in Erwitte einen 88-jährigen Rollstuhlfahrer. Dieser stürzte nach dem Zusammenstoß hin und verletzte sich. Zur weiteren Untersuchung wurde er in das Krankenhaus nach Lippstadt gebracht. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 600 Euro. (reh)

