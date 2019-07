Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Seitenscheibe eingeschlagen

Soest (ots)

Die Seitenscheibe eines silbernen VW Golf wurde am Dienstagabend, gegen 19.55 Uhr, von einem Unbekannten auf dem Parkplatz des City Center in Soest am Bahnhof eingeschlagen. Die unter dem Sitz versteckte Geldbörse fand der unbekannte Täter und entwendete sie. Ein Zeuge konnte sie später in einem Mülleimer an der Fußgängerunterführung, Richtung Fußgängerzone, wieder auffinden. Das Bargeld war jedoch nicht mehr da. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

