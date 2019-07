Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Urinvortest positiv

Soest (ots)

Dienstag, gegen 23.30 Uhr, bemerkten Polizeibeamte einen 33-jährigen Soester Kradfahrer, der die Straße In der Twiete in Müllingsen befuhr. Trotz Anhaltezeichen setzte er seine Fahrt fort. Er versuchte sich einer anstehenden Kontrolle durch die Fahrt einer unbeleuchteten Straße mit ausgeschalteten Licht zu entziehen, gab jedoch auf der Straße Im Grund dann letztendlich auf. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Soester keinen Führerschein hatte. Ein auf der Wache in Soest durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, so dass anschließend im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen worden ist. (reh)

