POL-SO: Welver - War die Taube schuld?

Am Montagabend, gegen 21.30 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Werl mit seinem blauen Fiat Punto in Scheidingen die Straße Aulflucht von Süddinker aus kommend in Richtung Scheidingen. In einer leichten Linkskurve kam er von der Straße ab, prallte gegen einen Leitpfosten und anschließend gegen einen Baum. Durch den Unfall wurde der 20 Jährige so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus nach Hamm-Heessen gebracht werden musste. Bei der Unfallaufnahme konnten Spuren am Wagen aufgefunden werden, die auf einen Taubeneinschlag hindeuten könnten. Gegebenenfalls prallte die Taube gegen den Wagen und der Fiat-Fahrer wurde hierdurch abgelenkt und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Kurz nach dem Unfall traf ein Ersthelfer am Unfallort ein, der Angab, dass kurz zuvor, aus der Richtung der Unfallstelle, ein weißer 40-Tonner-Lastkraftwagen mit rotem Sattelauflieger gekommen sei. Ob dieses Fahrzeug mit dem Unfall in Verbindung stehen könnte ist zurzeit noch unklar, zumal der 20 Jährige in einer ersten Befragung, vermutlich aufgrund der Verletzungen, keine Erinnerung an den Unfall hatte. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer des Lastkraftwagens sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. Neben dem Schwerverletzten Fiat-Fahrer war noch ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro zu beklagen. (reh)

