Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Hätte er mal das Rotlicht beachtet

Lippstadt (ots)

Ein 41-jähriger Lippstädter Fahrradfahrer befuhr am Montag, gegen 17 Uhr, den Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Südertor. Dort bog er, trotz Rotlicht, an der Ampelanlage nach links ab, um seine Fahrt in Richtung Innenstadt fortzusetzen. Bei der anschließenden Kontrolle des Radfahrers kam der Verdacht auf, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, worauf anschließend durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. In dem mitgeführten Rucksack des Lippstädters konnten die Beamten zudem noch ein kleines Tütchen mit Amphetamin auffinden. Weiterhin lag das mitgeführte Fahrrad im Sachfahndungsbestand als "gestohlen" ein. Die Drogen und das Fahrrad wurden daraufhin sichergestellt. Nun muss sich der 41-Jährige nicht nur wegen dem Nichtbeachten der Ampelanlage verantworten, sondern auch noch wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss, des Besitzes von Amphetamin und darf auch erklären, wie er an das gestohlene Fahrrad gekommen ist. (reh)

