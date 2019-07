Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Dieseldiebe

Soest (ots)

Mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff zapften unbekannte Täter aus den Tanks von zwei Lastkraftwagen auf einem Tankstellenparkplatz am Overweg in Soest ab. Am Montagabend, gegen 21.20 Uhr, tankte noch einer der beiden Lastkraftwagenfahrer seinen Wagen voll. Am nächsten Morgen gegen 5.20 Uhr bemerkte er dann beim Starten des Fahrzeugs, dass die Tanknadel den fast leeren Tank anzeigte. Das Tankschloss ließ sich nur noch schwerfällig öffnen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell