Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfall

Lippstadt (ots)

Am Sonntag, um 13:30 Uhr, kam es an der Dr.-Wilhelm-Röpke-Straße zu einem Unfall. Ein 31-jähriger Mann aus Lippstadt war mit seinem Skoda Superb aus Richtung Beckumer Straße kommend auf der Dr.-Wilhelm-Röpke-Straße unterwegs. Direkt hinter der Ampel, im Einmündungsbereich Cappeltor, beabsichtigt er nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. In der Gegenrichtung gibt es zwei Fahrstreifen. Ein entgegen kommendes Fahrzeug auf der Linksabbiegerspur stoppt um den Skoda vorbei zu lassen. Der Fahrer des Superb fährt los und bemerkt einen Toyota Aygo auf der "Geradeausfahrspur" nicht. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem die 57-jährige Toyota-Fahrerin aus Büren leicht verletzt wird. Der Sachschaden an den Autos wird auf etwa 20000,- EUR geschätzt. (lü)

