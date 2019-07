Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfall an Ampel

Lippstadt (ots)

Am Sonntag, um 15:28 Uhr, kam es an der Kreuzung Stirper Straße/Akazienstraße zu einem Unfall. Ein 86-jähriger Autofahrer aus Lippstadt war mit seinem Smart auf der Stirper Straße in Richtung Stirpe unterwegs. Eine 20-jährige Lippstädterin bog mit ihrem Opel Astra von der Akazienstraße nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Wer zum Zeitpunkt des Unfalls "Grün" hatte, konnte noch nicht geklärt werden. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 9000,- EUR. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (lü)

