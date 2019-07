Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Lippstadt-Bökenförde - Kradfahrerin verunfallt Am Freitag gegen 15.39 Uhr befuhr eine 20jährige Gesekerin mit ihrem BMW die Rüthener Straße in Richtung Süden. An der Einmündung mit dem Puisterweg beabsichtigte sie nach links in den Puisterweg abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 46jährige Langenbergerin mit ihrem Krad der Marke Honda die Rüthener Straße in Richtung Lippstadt. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Krad. Die Langenbergerin wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. (AG)

Möhnesee - Kradfahrer verletzt Am Freitagnachmittag gegen 17.15 Uhr befuhr ein 67jähriger Wickeder mit seiner Harley Davidson die Seestraße in Richtung Schnappweg. Im Einmündungsbereich Seestraße / Schnappweg beabsichtigte er nach links in die Seestraße abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 25jähriger Burscheider mit einem Wohnmobil den Schnappweg in Richtung Seestraße. Beim Abbiegemanöver missachtete der Kradfahrer den Vorrang des entgegenkommenden Wohnmobilfahrers. Durch die Kollision kam der Kradfahrer zu Fall und verletzte sich dabei. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Soester Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (AG)

Möhnesee - Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt Am Freitag gegen 18.15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Auf der Alm / Kreisstraße zu einer Kollision zwischen einem VW Caddy und einem Kraftrad Kawasaki. Eine 64jährige Soesterin missachtete hier mit ihrem VW Caddy die Vorfahrt eines 70jährigen Möhnesees, der mit seiner Kawasaki unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Dabei wurde der Möhneseer leicht verletzt. (AG)

Soest - 4 Verletzte bei Verkehrsunfall Am Freitag gegen 18.20 Uhr befuhr ein 22jähriger Ukrainer mit einem Toyota Hilux die BAB A44 in Richtung Kassel. An der Anschlussstelle Soest-Möhnesee verließ er die BAB und beabsichtigte an der Einmündung mit der Arnsberger Straße nach links in Richtung Möhnesee abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 24jährigen Soester, der mit seinem Kia auf der Arnsberger Straße in Richtung Soest unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Toyota und blieb auf dem Dach liegen. Im Fahrzeug des Ukrainers wurden insgesamt drei Personen verletzt. Der Fahrer aus Soest wurde ebenfalls verletzt. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die total beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die AS Soest-Möhnesee gesperrt. (AG)

Geseke - Gestürzter Radfahrer Am Freitag gegen 19.19 Uhr befuhr ein 62jähriger Geseker mit seinem Fahrrad die Bürener Straße aus Richtung Steinhausen kommend in Richtung Geseke. In Höhe der Schützenhalle kam er aufgrund eines Fahrfehlers mit seinem Fahrrad ohne jegliche Fremdeinwirkung zu Fall. Durch den Sturz verletzte er sich leicht im Kopfbereich und am Arm. Mit einem Rettungswagen wurde er in das Geseker Krankenhaus gebracht. (AG)

Lippstadt - Fahrübung endet mit leicht Verletzten Am Samstagmorgen gegen 04.15 Uhr führte eine 16jährige Lippstädterin mit einem Fiat Panda Fahrübungen auf dem Aldi-Parkplatz an der Cappeler Stiftsallee durch. Die Übungseinheit endete dann abrupt vor einem Regenfallrohr. Durch die Kollision wurden die Fahrerin und ihre 18jährige Beifahrerin leicht verletzt. Am Fahrzeug und am Fallrohr entstand geringer Sachschaden. (AG)

Möhnesee-Körbecke - Rollerfahrer verletzt Am Samstag gegen 18.20 Uhr befuhr ein 16jähriger Möhneseer mit seinem Leichtkrafrad KTM die Straße Südufer. In Höhe der Jugendherberge, am dortigen Fußgängerüberweg, musste ein vorausfahrender Leichtkraftradfahrer aus Hamm verkehrsbedingt abbremsen und anhalten. Das Fahrmanöver wurde vom Möhneseer nicht rechtzeitig erkannt, so dass er auf das anhaltende Krad auffuhr und zu Fall kam. Bei dem Sturz zog er sich eine Verletzung am Fuß zu. (AG)

Lippstadt - Zwei Verletzte bei Kollision Am frühen Samstagabend gegen 20.37 Uhr kam es im Einmündungsbereich Wiedenbrücker Straße / Poetenweg zu einer Kollision zweier Pkw. Beteiligte waren eine 42jährige Lippstädterin mit einem Pkw Mini und ein 20jähriger Lippstädter mit einem Daimler. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Beteiligte verletzt. Zum Unfallhergang machten beide Fahrzeugführer widersprüchliche Angaben. Der tatsächliche Hergang muss nun nach Spurenauswertung und Anhörung der Beteiligten und Zeugen geklärt werden. (AG)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell