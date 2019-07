Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede-Wimbern - Paketfahrer eingeklemmt

Wickede (ots)

Am Donnerstag, um 16:00 Uhr kam es am Wimberner Kirchweg zu einem Unfall. Ein 48-jähriger Paketfahrer aus Dortmund hatte seinen Ford-Transit vor dem Eingang der ehemaligen Klinik abgestellt. Als er die hintere Tür öffnete und in das Fahrzeug sprang rollte es rückwärts auf der leicht abschüssigen Einfahrt. Der Mann sprang aus dem Fahrzeug heraus und versuchte es mit Muskelkraft aufzuhalten. Dies gelang ihm jedoch nicht. Er wurde zwischen der Flügeltür des Transporters und einem einbetonierten Aschenbecher eingeklemmt. Ein Zeuge konnte das Fahrzeug wegschieben und den Mann befreien. Er wurde anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (lü)

