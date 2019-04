Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Quadfahrer

Altenkirchen (ots)

Ein 50jähriger Mann befuhr am Samstag, d. 20.04.2019 gg. 11.15h mit seinem PKW die Koblenzer Strasse in Altenkirchen, Ortsausgangs in Fahrtrichtung Almersbach. Mutmaßlich bremste er aufgrund eines die Fahrbahn querenden Kleintieres sein Fahrzeug so stark ab, dass der nachfolgende 38jährige Fahrer eines sog. Quads auf dessen PKW auffuhr und schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1500,-EUR geschätzt.

