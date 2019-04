Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unter Drogen- und Alkoholeinfluss, aber ohne Führerschein unterwegs

Betzdorf (ots)

Am 20.04.2019, 23:10 Uhr führten Beamte der Polizei Betzdorf eine Verkehrskontrolle im Stadtgebiet durch. Hierbei fiel ein 32 jähriger Fahrer eines PKW Opel auf. Dieser stand unter Alkoholeinfluss - ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille. Zudem gab er an, unter Cannabis- und Amphetamineinfluss zu stehen. Einen Führerschein konnte er nicht vorzeigen, dieser wurde ihm in der Vergangenheit entzogen. Eine Blutprobe wurde entnommen und Strafverfahren eingeleitet.

