Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand einer Waldfläche

Grünebach (ots)

Am Karfreitag, gegen 12:05 Uhr wurde die Polizei Betzdorf über den Brand einer bewaldeten Hangfläche in der Talstraße in Grünebach informiert. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehren konnten das Feuer zeitnah erfolgreich bekämpfen und ablöschen. Es blieb eine Fläche von ca. 100qm verbrannter Erde und Waldfläche zurück.

Ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Häuser und einen ca. 6 Meter entfernten Flüssiggastank konnte verhindert werden.

Durch aufgenommene Ermittlungen der Polizei zur Brandursache und insbesondere durch Zeugenaussagen ergab sich der Verdacht, dass dieser Brand durch Personen verursacht worden sein könnte. Diesbezüglich wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei Betzdorf bittet auch in diesem Fall um sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 02741/926-0 oder per EMail an pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de

