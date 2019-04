Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ortseingangsschilder umgeworfen - 500 Euro Schaden

Scheuerfeld (ots)

In der Nacht auf Karfreitag, 19.04.2019 wurden in der Scheuerfelder Bahnhofstraße zwei Ortseingangsschilder der Ortsgemeinde Scheuerfeld umgeworfen und beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro beziffert. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor, die Polizei Betzdorf hat ein Strafverfahren wegen "Gemeinschädlicher Sachbeschädigung" eingeleitet und bittet Zeugen um Hinweise unter der Tel.-Nr. 02741/926-0 oder per EMail an pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de.

