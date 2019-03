Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Kleinbrand in ehemaligem Hospital

Mönchengladbach-Rheindahlen-Land, 23.03.2019, 17:52 Uhr, Hospitalstraße, JHQ, Lazarett-Hospital (ots)

Wie schon so häufig in den vergangenen Jahren, war in einem leerstehenden Gebäude des ehemaligen Hospitals des JHQ von Unbekannten gezündelt worden. Glücklicherweise konnte sich der Brand nicht ausbreiten, sodass ein Trupp der Feuerwehr mit einer Kübelspritze den Brand löschen konnte. Ein Anrufer hatte Rauch vom Gelände aufsteigen sehen und die Feuerwehr alarmiert. Gleichzeitig entsendete die Kreisleitstelle Heinsberg die Einheit Wegberg der Freiwilligen Feuerwehr Heinsberg.

Alarmiert waren die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheiten Woof und Broich der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

Rückfragen bitte an:



Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

Pressebetreuung: 02166/9786535

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell