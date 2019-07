Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Unfall an der Ampelkreuzung

Rüthen (ots)

Am Donnerstag, um 111:45 Uhr, kam es an der Kreuzung Kattensiepen/B 516 zu einem Unfall. Eine Gruppe von vier Motorradfahrern war auf der Straße Kattensiepen unterwegs. An der Ampel stoppten sie bei Rot. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhren drei der vier Zweiräder wieder los. Ein 81-jähriger Autofahrer aus Warstein bemerkte zu spät, dass eines der Motorräder noch nicht losgefahren war und fuhr mit seinem Audi auf das Heck des Motorrades. Dadurch stürzte der 67-jährige Motorradfahrer aus Unna. Er wurde leicht verletzt zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr musste auslaufende Betriebsstoffe aus der Honda entsorgen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf circa 2600,- EUR geschätzt. (lü)

