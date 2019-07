Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Einbruch beim Sozialwerk

Warstein (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag brachen unbekannte Täter in ein Haus des Sozialwerks Sauerland an der Ringstraße ein. Sie drangen durch ein auf Kipp stehendes Fenster ein. Im Inneren traten sie eine Tür ein und durchwühlten das gesamte Büro. Dabei konnten sie etwas Bargeld erbeuten. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02902-91000 zu melden. (lü)

