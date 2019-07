Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Bäumchen wechsle dich

Lippetal (ots)

Um Mittwoch, um 18:46 Uhr, wurde die Polizei zur Tankstelle an der Raststätte Strängenbach gerufen. Hier war ein VW Golf rückwärts in eine Baustelle gefahren und hatte eine große Glasscheibe beschädigt. Die Polizei traf vier Männer an, von denen sich ein 38-Jähriger aus Hamm als Fahrer des Autos vorstellte. Die Unterhaltung mit den Fahrzeuginsassen war aufgrund von Sprachbarrieren schwierig. Ein Angestellter der Tankstelle kam hinzu und zeigte den Beamten ein Video des Unfalls, welches von den Überwachungskameras aufgezeichnet worden war. Hier war nicht nur deutlich der Unfall, sondern auch der Fahrer des Golfs zu sehen. Dieser trug ein auffällig gelbes T-Shirt, eine verspiegelte Sonnenbrille und eine graue dreiviertel lange Hose. Der 38-jährige, der sich als "Unfallfahrer" verkaufen wollte, trug jetzt das gelbe T-Shirt und die die verspiegelte Sonnenbrille. Dazu hatte er jedoch eine normale Jeanshose an. Die dreiviertel lange, graue Hose trug ein 31-jähriger Mann aus der Gruppe. Dieser konnte auch deutlich auf dem Video als Fahrer identifiziert werden. Außerdem stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. 1,38 Promille war das Ergebnis eines Alkoholvortests. Einen Führerschein hatte der Mann aus Hamm nicht. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 3000,- EUR geschätzt. Zum T-Shirt-Tausch stellte ein Beamter nur fest: "Netter Versuch!" (lü)

