Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Motorradfahrer verletzt

Werl (ots)

Am Mittwoch, um 14:15 Uhr kam es auf der Scheidinger Straße zu einem Unfall. Ein 33-jähriger Autofahrer aus Bergkamen war mit seinem Seat Leon auf der Scheidinger Straße in Richtung Werl unterwegs. Als er einen zwei bis drei Zentimeter dicken Ast auf der Fahrbahn entdeckte leitet er eine Vollbremsung ein. Ein hinter ihm fahrender, 38-jähriger Motorradfahrer aus Welver, konnte nicht schnell genug reagieren und prallte auf das Heck des Seats. Der Zweiradfahrer stürzte und flog auf die Gegenfahrbahn. Hier schlug sein Kopf mit Helm seitlich an einen entgegenkommenden Polo einer 55-jährigen Welveranerin. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Die Straße blieb während der Unfallaufnahme gesperrt. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 4000,- EUR geschätzt. (lü)

