Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Mofafahrer leicht verletzt

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch, um 10:55 Uhr kam es an der Beckumer Straße zu einem Unfall. Ein 16-jähriger Schüler aus Lippstadt war mit seinem Mofa-Roller auf der Beckumer Straße in Richtung Cappel unterwegs. Kurz vor der Abzweigung zum Roncalliweg setzte er den Blinker nach links und ordnete sich entsprechend ein. Ein 54-jähriger Mann aus Hamm war mit seinem VW Golf ebenfalls in Richtung Cappel unterwegs. Er beabsichtigte den Rollerfahrer in diesem Moment zu überholen. Der Roller touchierte so die Seite des Autos und der Zweiradfahrer stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 3200,- EUR geschätzt. (lü)

